شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تشعل حفل شبابي في القاهرة بأغاني “الزنق” وتقدم معها وصلة رقص هستيرية

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثارة ضجة واسعة عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية الضجة وهي تغني في حفل شبابي بالقاهرة وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

وقدمت الدولية خلال الحفل الذي أثار غضب المتابعين فواصل من الأغاني المصحوبة بموسيقى صاخبة والتي تعرف في السودان بأغاني “الزنق”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فإن المطربة لم تختفي بأغاني “الزنق” التي قدمتها, وزادت عليها بوصلة رقص وصفها المعلقون بالهستيرية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين