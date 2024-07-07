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شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تستعرض جمالها على أنغام (يا ود البلد) وتبهر الجمهور والمتابعين

2024/07/07
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية وصفها المعلقون بالحسناء وهي تقوم بتصوير مقطع فيديو لنفسها.

https://www.facebook.com/reel/1299282804814609

واستعرضت الفتاة الحسناء التي أبهرت المتابعين جمالها على أنغام أغنية (يا ود البلد) وسط تعليقات غزل من متابعي الصفحات الناشرة للمقطع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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