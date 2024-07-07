شاهد بالصورة والفيديو.. في لقطات رومانسية.. فتاة سودانية تضع رأسها على حضن صديق المطربات الشهير “وزة” والأخير يداعبها ويلعب بشعرها والغضب يجتاج مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ضجة غير مسبوقة وذلك بسبب ما يحتويه من أفعال وصفها المتابعون بالدخيلة على المجتمع السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية جالسة بجوار صديق الفنانات المعروف “وزة”.

وأستغل الثنائي إحدى أغنيات المطربة مروة الدولية, للقيام بلقطات رومانسية, حيث قامت الفتاة بوضع رأسها على صدر “وزة”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تجاوب “وزة” مع الفتاة وأخذ يداعبها ويلعب بشعرها وسط ضحكاتها وغضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين