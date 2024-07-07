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شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يظهر مع فاتنة عربية فائقة الجمال ويتجاوب معها خلال تقديمها فواصل من الرقص وساخرون: (أب جيقة لمن يقوم كعب وعبرت يا ولدنا تاني ما بترجع البلد)

2024/07/07
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد نشره عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني يقف مع فتاة حسناء من إحدى الجنسيات العربية.

وظهرت الحسناء وهي تتمايل في الرقص بجانب الشاب السوداني وسط تعليقات ساخرة من المعلقين أبرزها: (أب جيقة لمن يقوم كعب) و تعليق آخر: (وعبرت يا ولدنا تاني ما بترجع البلد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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