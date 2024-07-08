أول تعليق من إردوغان على إيقاف نجم تركيا بعد حركة “الذئاب الرمادية”

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يوم الأحد، أن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإيقاف مدافع المنتخب مريح ديميرال لقيامه بحركة اليد القومية (تحية الذئاب الرمادية) قرارًا سياسيًا، وألقى بظلاله على البطولة.

ألغى إردوغان رحلته المقررة إلى أذربيجان من أجل السفر إلى برلين يوم السبت لمشاهدة مباراة الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 بين تركيا وهولندا في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية، والتي شهدت حضور الآلاف من المشجعين الأتراك.

انتهت المباراة بفوز هولندا التي عوضت تأخرها لتفوز 2-1 وتبلغ نصف نهائي المسابقة القارية.

ولم يتمكن ديميرال، الذي سجل هدفين ضد النمسا في الدور ثمن النهائي، من المشاركة يوم السبت بعد قرار (يويفا) إيقافه لمباراتين إثر قيامه بحركة اليد القومية خلال احتفاله بهدفه الثاني، في إشارة إلى “الذئاب الرمادية” المرتبطة بمجموعة اليمين المتطرف في تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن إردوغان قوله للصحفيين على متن الطائرة القادمة من برلين: “بصراحة، إن إيقاف مريح مباراتين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألقى بظلال خطيرة على البطولة”.

وأضاف: “هذا لا يمكن تفسيره، إنه قرار سياسي بحت”.

إلا أن إردوغان نوّه بأنّ القرار لم يؤثر على معنويات منتخب بلاده، مضيفاً “رغم كل السلبيات… شاهدنا مباراة حماسية”.

وكان مدرب تركيا، الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، أشار الجمعة، إلى أنّ إيقاف ديميرال “لم يكن عادلاً”.

وكان ديميرال واحدا من 16 لاعبا تركيا تم توبيخهم عام 2019 لأدائهم تحيات تشبه التحيات العسكرية في مباريات وقت شن البلاد هجمة عسكرية على سوريا.

وأسس تنظيم “الذئاب الرمادية” كجناح من الشباب لحزب الحركة القومية اليميني، المتحالف حاليا مع حزب الرئيس إردوغان الحاكم، حزب العدالة والتنمية.

وخلال العقود التي تلت تأسيسه في الستينيات، اتهم التنظيم بالضلوع في عنف مسيس معظمه ضد جماعات يسارية.

حظر التنظيم في فرنسا، بينما حظرت النمسا الإشارة بتحية “الذئاب الرمادية” التي يستخدمها القوميون بشكل موسع في تركيا.

فرانس برس