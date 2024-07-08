“رمز الغش” في اليورو.. كيف فازت إنكلترا على سويسرا بركلات الترجيح؟

استعرضت صحيفة “ذا أثلتيك” المتخصصة في الأخبار الرياضية تفوق منتخب إنجلترا على سويسرا في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، وكيف استخدم حارس مرمى “الأسود الثلاثة” زجاجة الماء الخاصة به لمعرفة زوايا تسديد لاعبي الخصم في الركلات الترجيحية.

واعتبرت الصحيفة أن وصول منتخب الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي “يورو 2024” كان “انتصاراً للحيلة لإنجلترا وفريق المحللين الذين درسوا كيفية تنفيذ لاعبي سويسرا للركلات الترجيحية”، مشيرة إلى أن الزجاجة كانت تحمل أكوادًا تعتبر “رمزًا للغش”.

وأوضحت الصحيفة أن فريق المحللين الخاص بالمنتخب الإنجليزي “لاحظوا المكان الذي يميل فيه لاعبو سويسرا لتسديد الكرة، وطبعوا نتائجهم على زجاجة ماء لدى الحارس (جوردان) بيكفورد”.

وتأهلت إنجلترا إلى نصف النهائي بعد تغلبها على سويسرا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، السبت، على ملعب “دوسلدورف أرينا”.

خلال ركلات الترجيح، تألق حارس مرمى إيفرتون، جوردان بيكفورد، بالتصدي للركلة الترجيحية الأولى لسويسرا التي نفذها مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، مانويل أكانجي، بينما نجح خماسي منتخب “الأسود الثلاثة” (كول بالمر، وجود بيلينغهام، وساكا، وإيفان توني، وترنت ألكسندر-أرنولد) في تسجيل الركلات الخمس للسلسلة الأولى.

والتقطت صور للزجاجة التي كتب عليها معلومات الزوايا التي يسدد فيها لاعبو سويسرا، قبل أن يغطيها الحارس بيكفورد بمنشفة.

وبالرغم من نجاحه في تنفيذ تعليمات الزجاجة في الركلة الأولى وتصديه لتسديدة أكانجي، أشارت الصحيفة إلى أن بيكفورد لم يتبع نصيحة زجاجته بشأن جميع ركلات الترجيح.

واتبع بيكفورد زجاجته في ركلتي الجزاء الأخيرتين لسويسرا: سدد شيردان شاكيري تسديدته بالجهة اليمنى، لكنها كانت في مكان جيد للغاية بعد أن أفلتت من أصابع بيكفورد.

والمرة الوحيدة التي ثبت فيها خطأ معلومات الزجاجة كانت لصالح زكي عمدوني في الركلة الرابعة، إذ ثبت بيكفورد مكانه وقفز إلى اليسار كما هي التعليمات، لكن العمدوني وضعها في الزاوية الأخرى.

وبهذا الفوز، يضرب المنتخب الإنكليزي موعدا في نصف النهائي مع نظيره الهولندي، الأربعاء المقبل.

الحرة