ثورة في الاتحاد ضد بنزيما..!

تفاقمت الأوضاع داخل نادي اتحاد جدة بالتزامن مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد 2024-2025. وكان لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية قد تقدم باستقالته رسميا لوزارة الرياضة، بعد أيام قليلة من انتخابه.

وقال مصدر لموقع كووورة الأحد إن “استقالة ناظر ليست الأخيرة، وسيلحق به عدد من أعضاء مجلس الإدارة”.وتابع: “لاعبو الاتحاد عبروا عن استيائهم من زميلهم الفرنسي كريم بنزيما، إذ يعتبرونه السبب الرئيس في كل المشاكل الأخيرة التي ظهرت بالنادي”. وشدد: “أغلب اللاعبين المحليين لا يرغبون في اللعب مع بنزيما في الموسم المقبل”.

وافتعل بنزيما مشكلات كثيرة منذ قدومه للاتحاد في ميركاتو الصيف الماضي، إذ تسبب في إقالة المدرب نونو سانتو، كما رفض اللعب تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، فأقيل مؤخرا.

ووجه بنزيما انتقادات لزملائه بالفريق أكثر من مرة، كما رفض استمرار المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الموسم المقبل.

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