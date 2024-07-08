شاهد بالصورة والفيديو.. العروس ظهرت متوشحة بالأموال فئة 1000 جنيه.. دعامي ودعامية يقيمون حفل زواجهم بأحد المنازل بحي جبرة بالخرطوم وساخرون: (ربنا يرزقكم الدانة الصالحة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير بعد تناقله عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس سودانية متوشحة بأموال فئة 1000 جنيه وتتلقى التبريكات من أهلها والمعازيم بمناسبة زواجها.

وذكر ناشرو المقطع أن العريس جندي بقوات الدعم السريع, وتمت مراسم الزواج بأحد المنازل بحي جبرة الشهير بالعاصمة الخرطوم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فإن السخرية كانت حاضرة في التعليقات, حيث كتب المتابعين: (ربنا يرزقكم الدانة الصالحة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين