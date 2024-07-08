شاهد بالفيديو.. الفنانة حنان بلوبلو تغني لإبنها المطرب محمد بشير بعد أن اشتاقت إليه: (تمشي وتجي بالسلامة يا حمادة مع السلامة) والدولي يرد عليها بتغريدة مؤثرة

نظمت الفنانة السودانية المعروفة حنان بلوبلو, قصيدة غنائية في إبنها الفنان محمد بشير, عبرت فيها عن اشتياقها له.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت بلوبلو, بأبيات من الأغنية التي قالت فيها: (تمشي وتجي بالسلامة يا حمادة مع السلامة).
https://www.facebook.com/reel/499624202526669
من جانبه فقد شارك الفنان محمد بشير والملقب بالدولي, مقطع فيديو والدته, وكتب عليه: (ست الناس ربنا يديك الصحة والعافية.. إن شاء الله قريب معاك).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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