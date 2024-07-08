شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سعودي يذرف الدموع وينهمر بالبكاء وهو يودع سائقه السوداني بكلمات مؤثرة بعد انتهاء عمله معهم بنهاية العام الدراسي

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, الترند بعد أن حظي بأعلى نسبة مشاهدات ومشاركات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع طالب سعودي صغير وهو يودع سائقه السوداني بكلمات مؤثرة.

الطفل السعودي فشل في حبس دموعه والسيطرة على مشاعره خلال توديعه للسائق السوداني, مشيداً بتعامله الطيب معهم كتلاميذ.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد عبر الطفل عن اشتياقه لسائقه بعد نهاية العام الدراسي, من جانبه فقد رد السوداني مشيداً بطالب وبأخلاقه وحسن تربيته متمنياً له قضاء إجازة سعيدة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين