شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية حسناء تقدم وصلة رقص ساخنة وهي تغني مع زميلها الأغنية السودانية الشهيرة (يا زاهية) بملهى ليلي بأديس أبابا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو قيل أنه تم تصويره من حفل بأحد الملاهي الليلية بدولة أثيوبيا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مطربة أثيوبية حسناء وهي تغني مع زميلها داخل الملهى.

وقدمت المطربة خلال الحفل وصلة رقص مثيرة على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة (يا زاهية) التي تغنى بها الفنان السوداني الكبير الراحل عبد العزيز محمد داؤود.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين