بالفيديو.. فتاة مصرية ترد على سخرية مواطنيها من تواجد السودانيين في مصر: (خلو عندكم رحمة دول ناس راقية وعبارة عن ملائكة على الأرض وبيتي مفتوح لأي سوداني في مصر) ومتابعون: (الله يجبر بخاطرك)

ردت ناشطة مصرية على سخرية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر, من التواجد الكبير للسودانيين في مصر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد دافعت الناشطة التي وجد حديثها إعجاب الكثيرين عن السودانيين وأخلاقهم بعد أن وصفتهم بالمحترمين والراقيين, حيث تغزلت في أخلاقهم قائلة: (عبارة عن ملائكة في الأرض).

كما طالبت مواطنيها وبعض الرواد بأن يكونوا رحيمين عل الشعب السوداني, لأن ظروف الحرب أجبرتهم على النزوح في مصر التي جاءوا إليها مجبرين.

https://www.facebook.com/reel/1576671139559334

وكشفت الناشطة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين عن استعدادها لفتح بيتها وبيت أهلها لأي سوداني في مصر.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, شارك حديث الفتاة المصرية التي تم وصفها بالأصيلة والمحترمة والكريمة على نطاق واسع مع تعليقات (الله يجبر بخاطرك يارب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين