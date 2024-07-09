الجزائر تبدأ التشغيل الجزئي لأكبر محطاتها لإنتاج الكهرباء

أفادت وسائل إعلام رسمية، يوم الاثنين، أن الجزائر بدأت يوم الخميس الماضي تشغيل المرحلة الأولى من “أكبر محطة لإنتاج الكهرباء” في البلاد، بهدف زيادة الإنتاج بمقدار 450 ميغاوات.

وجاء في بيان وكالة الأنباء الجزائرية: “قامت سونلغاز، عبر شركتها الفرعية ‘سونلغاز-إنتاج الكهرباء’، اعتبارًا من الخميس 4 يوليو 2024، بالتشغيل الجزئي للمحطة الهجينة لإنتاج الكهرباء بمستغانم، وذلك بدخول التوربينات الغازية الأولى حيز الخدمة”.

وأضاف البيان: “هذه العملية تأتي لتدعيم الطاقة الإنتاجية الوطنية بما يصل إلى 450 ميغاوات كمرحلة أولى”.

ولفت البيان الى أن “هذه المنشأة تضاف إلى جملة مشروعات أدخلتها سونلغاز إلى حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم تموين المواطنين بالطاقة”.

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