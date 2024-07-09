تشيلسي يتفق على صفقة أمريكية واعدة

اقترب نادي تشيلسي من حسم صفقة جديدة من الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وأصبح النادي اللندني نشطا في سوق الانتقالات منذ تعيين المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.ووفقا لصحيفة “الأتلتيك”، فإن تشيلسي توصل لاتفاق مبدئي مع أتالانتا يونايتد الأمريكي، بشأن ضم لاعبه كاليب وايلي.وأشارت إلى أن الاتفاق ينص على انتقال الظهير الأيسر، البالغ 19 عاما، إلى البلوز مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

وسيوقع المدافع الأمريكي على عقد لمدة 7 سنوات، لكنه سيعار في البداية لصفوف ستراسبورج الفرنسي، للحصول على فرصة اللعب بانتظام هناك.وأفادت الصحيفة بأن الصفقة أنجزت بسهولة بفضل العلاقة الجيدة التي تربط ملاك تشيلسي بمسؤولي أتلانتا يونايتد.

يذكر أن تشيلسي أبرم حتى الآن 4 صفقات، ومن المتوقع أن يواصل النادي جلب لاعبين جدد حتى نهاية الميركاتو الصيفي.

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