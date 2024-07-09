سياسية
تجمع شباب سنار: المليشيا تقوم بجلد المواطنين في منطقة دونتاي ونهبهم وترويعهم ولا زالت تفرض حصاراً على “كركوج والدالي والمزموم
قال تجمع شباب سنار بأن مليشيا الدعم السريع اقتحمت قرية النورانية والقرى المحيطة بها ونهبت الأسواق وممتلكات المدنيين مما أجبر المواطنين إلى النزوح نحو منطقة مايرنو.
– المليشيا تقوم بجلد المواطنين في منطقة دونتاي ونهبهم وترويعهم ولا زالت تفرض حصاراً على “كركوج والدالي والمزموم وأم شوكة”.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة