سياسية

تجمع شباب سنار: المليشيا تقوم بجلد المواطنين في منطقة دونتاي ونهبهم وترويعهم ولا زالت تفرض حصاراً على “كركوج والدالي والمزموم

2024/07/09
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الدعم السريع - جندي
قال تجمع شباب سنار بأن مليشيا الدعم السريع اقتحمت قرية النورانية والقرى المحيطة بها ونهبت الأسواق وممتلكات المدنيين مما أجبر المواطنين إلى النزوح نحو منطقة مايرنو.
– المليشيا تقوم بجلد المواطنين في منطقة دونتاي ونهبهم وترويعهم ولا زالت تفرض حصاراً على “كركوج والدالي والمزموم وأم شوكة”.
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الجزيرة – السودان

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