تجمع شباب سنار: المليشيا تقوم بجلد المواطنين في منطقة دونتاي ونهبهم وترويعهم ولا زالت تفرض حصاراً على “كركوج والدالي والمزموم

قال تجمع شباب سنار بأن مليشيا الدعم السريع اقتحمت قرية النورانية والقرى المحيطة بها ونهبت الأسواق وممتلكات المدنيين مما أجبر المواطنين إلى النزوح نحو منطقة مايرنو.