بيريز يرفض التخلي عن رئاسة ريال مدريد

يدرس فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الترشح لولاية سابعة في النادي الملكي.

فلورنتينو بيريز، الذي يخوض حاليًا ولايته السادسة كرئيس لريال مدريد، والتي تنتهي في عام 2025، يفكر جديًا في الترشح مرة أخرى في الانتخابات القادمة.

ووفقًا لشبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن بيريز يدرس بجدية الترشح مجددًا، حيث يشعر بحماس خاص تجاه بعض التحديات، مثل بطولة السوبر ليج، وتوسيع المدينة الرياضية، وزيادة سجل إنجازات النادي والأرباح من البرنابيو. بالإضافة إلى ذلك، يسعى لضمان حصول “سانتياجو برنابيو” على حق تنظيم نهائي كأس العالم 2030.

رغم الأنباء التي أشارت إلى إمكانية تقاعده بسبب عمره ومشاكله الصحية، تحسنت حالته الصحية، والآن يفكر في خدمة النادي لأربع سنوات أخرى.

وأكد التقرير أن بيريز اعترف لأشخاص مقربين منه أنه لا يستبعد الترشح لانتخابات عام 2025.

وتشير التقارير إلى أنه في حال ترشح بيريز لولاية جديدة في رئاسة ريال مدريد، سيفوز بها دون شك.

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