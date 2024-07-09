شاهد بالفيديو.. البرهان يكسر “البروتوكول” ويقود السيارة بنفسه خلال استقباله رئيس الوزراء الأثيوبي ومتابعون: (الكاهن سائق والأبنص قافل)

تصدرت زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد, للسودان, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وسط اهتمام كبير من قبل الرواد بكواليس الزيارة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر نشطاء على السوشيال ميديا, كواليس من الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الأثيوبي, كونها أول زيارة لرئيس دولة للبلاد منذ اندلاع الحرب.

وأظهر مقطع متداول رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, وهو يقود السيارة الرئاسية بنفسه في جولة اصطحب فيها نظيره الأثيوبي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كسر البرهان, والذي يلقبه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الكاهن”, “البروتوكول” السياسي المتعارف عليه.

وبحسب تعليقات الجمهور فقد تسابق المتابعون على كتابة التعليقات المشيدة في قيادة قائد الجيش للسيارة, وكتب أحدهم: (الكاهن سائق والأبنص قافل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين