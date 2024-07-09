شاهد بالصورة والفيديو.. طريقة “عناق” رئيس الوزراء الأثيوبي للبرهان تخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ومتابعون: (حضن الوداع سر الزيارة)

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمامهم بزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد, للسودان, في زيارة تعد الأولى لرئيس دولة للسودان, منذ اندلاع الحرب.

وكان في استقبال أبي أحمد بمطار مدينة بورتسودان, رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطفت طريقة “عناق” أبي أحمد, للبرهان, لحظة وداعه الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وكان رئيس الوزراء الأيوبي قد عانق قائد الجيش السوداني عناق طويل مع ابتسامة لم تفارقه حتى لحظة صعوده الطائرة عائداً إلى بلاده.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد كتب أحد النشطاء على المقطع: (حضن الوداع سر الزيارة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين