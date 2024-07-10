مدير شرطة كسلا يشهد الطابور الشهري لقوة شرطة الولاية

شهد اللواء شرطة (حقوقي) د.سفيان عبد الوهاب حمد رملي مدير شرطة ولاية كسلا برفقه هيئة إدارة شرطة الولاية الطابور الشهري لقوة شرطة الولاية الي ذلك رحب مدير شرطة ولاية كسلا بمنسوبي شرطة ولاية سنار القادمين للولاية مؤكدا أهمية مثل هذه الطوابير واسهامها في ربط القوات وتنويرهم بالمستجدات وتوجيهات المركز مشيدا بأداء جميع ادارات الشرطة بالولاية بجانب استيعاب القادمين من الولايات المتأثره بالحرب مثمنا دور القوات المنتشرة لحماية الطريق القومي والقاري الذي يربط الجارة اريتريا واعلن عن توفير جميع معينات العمل للفرد من أجل القيام بدوره علي اكمل وجه.

وعلي ذات الصعيد وجه اللواء سفيان إدارة التدريب بالبدء فورا في توسيع المواعين التدريبية لجميع القوات بما فيها الوافدة للولاية معلنا عن صيانة كل مركبات شرطة الولاية عبر فرع الإمداد لتواكب متطلبات المرحلة .

العميد شرطة خميس احمد مدني اجلين مدير دائرة الشؤون العامة أكد علي جاهزية قوات شرطة الولاية ومشيدا بروح الانضباط العالية من الضباط وضباط الصف مؤكدا استمرار هذا البرنامج شهريا من أجل تلاقي القادة بالقوة.

المكتب الصحفي للشرطة