وزير الداخلية المكلف يلتقي القائم بالاعمال بالسفارة الصينية

وزير الداخلية اشاد بمواقف الصين الدائمه و الداعمه للسودان في كافة المحافل العالمية ، مشيرا الي عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين في شتي المجالات ، مشيرا الي اهتمام وحرص وزارة الداخلية علي تفعيل برتوكولات التعاون في مجال تبادل الخبرات والدورات التدريبية ، خاصة وان الصين تمتلك مركزا لتدريب وتأهيل منسوبي الشرطة في عمليات حفظ السلام مما يتطلب الاستفادة منه في تدريب منسوبي الشرطة السودانية بجانب تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية السودانية ووزارة الامن العام الصينية في مجالات التعاون الشرطي المختلفة بجانب الاستفادة في توفير اجهزة كشف البضائع الجمركية.