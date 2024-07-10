سياسية
وزير الداخلية المكلف يلتقي القائم بالاعمال بالسفارة الصينية
التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الثلاثاء السيد عبدالعزيز القائم بالاعمال بالسفارة الصينية والملحق التجاري بالسفارة بحضور اللواء شرطة محمد احمد ابكر مدير الادارة العامة للتعاون الدولي واللواء شرطة محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذي للوزارة.
وزير الداخلية اشاد بمواقف الصين الدائمه و الداعمه للسودان في كافة المحافل العالمية ، مشيرا الي عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين في شتي المجالات ، مشيرا الي اهتمام وحرص وزارة الداخلية علي تفعيل برتوكولات التعاون في مجال تبادل الخبرات والدورات التدريبية ، خاصة وان الصين تمتلك مركزا لتدريب وتأهيل منسوبي الشرطة في عمليات حفظ السلام مما يتطلب الاستفادة منه في تدريب منسوبي الشرطة السودانية بجانب تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية السودانية ووزارة الامن العام الصينية في مجالات التعاون الشرطي المختلفة بجانب الاستفادة في توفير اجهزة كشف البضائع الجمركية.
من جانبه جدد القائم بالاعمال الصيني الاهتمام بتفعيل اوجه التعاون مع وزارة الداخلية في مجالات العمل الشرطي الخاص بتأهيل ورفع قدرات منسوبي الشرطة في البلدين الشقيقين ، كاشفا عن دعوة رسمية لوزير الداخلية مت نظيره الصيني.
المكتب الصحفي للشرطة
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