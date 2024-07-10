مدير شرطة ولاية البحر الاحمر يشهد اللقاء الشهري لمنسوبي شرطة الولاية ويشيد بالاداء المتميز للقوات في تحقيق الامن والاستقرار

أكد اللواء شرطة (حقوقي) د. نصرالدين محمد فضل المولى مدير شرطة ولاية البحر الاحمر ان شرطة الولاية يقع علي عاتقها الكثير من المهام الجسام التى تسهم فى تأمين وتحقيق الاستقرار وبسط الطمأنينة في المجتمع مضيفا بأن الولاية تشهد استقرارا أمنيا علي مستوي جميع المحليات جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم لقاء قوة منسوبي شرطة الولاية باداراتها ووحداتها المختلفة بحضور مدراء الدوائر والادارات والضباط وضباط الصف والجنود مشيدا باداء الادارات الشرطية المتميز وماتقدمه في سبيل تحقيق الأمن لمواطني الولاية ، مضيفا بان منسوبي ادارات شرطة المرور والاحتياطي والشرطة الامنية والمباحث بالولاية يقومون بادوار متميزة ومتعددة في بسط الامن والامان بالولاية علي الرغم من الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ، مبينا أن قوات الشرطة تخوض فى ذات الوقت مع القوات المسلحة معركة الوطن والكرامة ضد المليشيا المتمردة ،مؤكدا مواصلة الجهود للارتقاء بالأداء الشرطي والخدمي تجاه مواطني الولاية بجانب خططها الرامية لتعزيز الترابط والتماسك بين القوات خاصة منسوبي الشرطة الوافدين ،موضحا بأن رئاسة الشرطة وضعت خطط وبرامج طموحة تهدف لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون و بسط الامن والطمأنينة للمواطنين ومحاربة الظواهر السالبة.