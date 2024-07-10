⭕️ بعد الحضن الدافئ .. لماذا قام البرهان وأبي أحمد بغرس شجر في بورتسودان؟

عندما يقوم رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس مجلس الوزراء الإثيوبي بغرس نبتة في باطن الارض فهذه إشارة رمزية لتعزيز العلاقات الثنائية النامية والمتطورة بين البلدين.
واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد زيارته للبلاد يوم الثلاثاء بعد زيارة رسمية أجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.
إعلام مجلس السيادة السوداني
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