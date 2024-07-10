وزير التنمية الاجتماعية يلتقي مسؤول حقوق الإنسان

صرح مولانا أحمد آدم بخيت، وزير التنمية الاجتماعية، بأنه تم تقديم شرح وافٍ للأضرار التي لحقت بالسودان نتيجة تمرد مليشيات الدعم السريع ضد الدولة وتأثيرها على المواطنين، مشيراً إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها المليشيا كانت فظيعة.

وفي مكتبه بمدينة بورتسودان، التقى الوزير الثلاثاء بمسؤول حقوق الإنسان المعين للسودان خلال زيارته الحالية التي تستمر عدة أيام. وأفاد بأن مجلس الطفولة قدم شرحاً حول الأضرار التي أصابت الأطفال بأرقام وتفاصيل دقيقة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تقديم كل الأدلة التي تثبت تورط المليشيا في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

من جانبه، عبر رضوان نويصر، مسؤول حقوق الإنسان المعين، عن أن زيارته تهدف إلى الوقوف على حالة حقوق الإنسان في السودان، مشيراً إلى أن من واجبهم تقديم التأهيل والتدريب ومعالجة ما يمكن معالجته.

سونا