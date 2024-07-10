هل يشرع البرهان في تشكيل حكومة جديدة بمدينة بورتسودان ؟ .. وكان قائد الجيش السوداني البرهان شكر رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الشقيقة على زيارته وتضامنه مع حكومة وشعب السودان يوم الثلاثاء.

بينما قال آبي أحمد بأننا ملتزمون بالعمل من أجل إغاثة ورخاء الشعب السوداني.

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