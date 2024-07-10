قرار نهائي في الأهلي بشأن رحيل محمد الشناوي للدوري السعودي

قرر مسؤولو النادي الأهلي بشكل نهائي عدم انتقال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوري السعودي.

وأفاد مصدر داخل النادي الأهلي بأن الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، رفض فكرة احتراف محمد الشناوي في الدوري السعودي، رغم تلقي الحارس الدولي عدة عروض خارجية، وخاصة من السعودية.

وأشار إلى أن كولر أبلغ لجنة التخطيط بأن محمد الشناوي أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق التي لا يمكن التفريط في خدماته، رغم تألق مصطفى شوبير خلال الآونة الماضية، خلال إصابة الشناوي في الكتف.

الوطن نيوز