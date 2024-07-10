البرازيل تقر اتفاقا للتجارة الحرة مع السلطة الفلسطينية في إبداء للدعم

وضعت البرازيل اتفاقاً للتجارة الحرة موضع التنفيذ مع السلطة الفلسطينية، والذي ظل ينتظر التصديق عليه لأكثر من عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى إظهار الدعم للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان الاثنين: “يمثل الاتفاق إسهاماً ملموساً في إقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء اقتصادياً ويمكنها أن تعيش في سلام ووئام مع جيرانها”.

وأضافت أن البرازيل، التي تعترف بالدولة الفلسطينية وسمحت بإقامة سفارة فلسطينية في العاصمة برازيليا في 2010، صدّقت يوم الجمعة على الاتفاق الذي وقعه تكتل ميركوسور التجاري في أمريكا الجنوبية والسلطة الفلسطينية في 2011.

رويترز