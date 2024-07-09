رقم تاريخي لنجم إسبانيا يامال بعد هدفه في شباك فرنسا

دخل نجم منتخب إسبانيا يامين يامال تاريخ نهائيات بطولة أوروبا، بعد أن بات أصغر لاعب يسجل في البطولة.

ومنح يامال هدف التعادل لمنتخب بلاده لاروخا، بنصف نهائي يورو 2024، الثلاثاء في مرمى حارس منتخب فرنسا مايك ماينان في الدقيقة 21، بعدما أطلق تسديدة مذهلة اصطدمت بالقائم ودخلت المرمى.

وسدد يامال الكرة من مسافة 25 مترا، وسارت بسرعة 102 كيلو متر في الساعة.

ليصبح أصغر لاعب يسجل في اليورو في عمر16 عاماً و362 يوماً، متجاوزًاً السويسري يوهان فونلانثين (18 عاماً و141 يوماً) الذي سجل أيضاً هدفاً ضد فرنسا في يورو 2004 خلال خسارة منتخب بلاده (3-1).

وخطف يامال الأضواء، الذي ينحدر من أصل مغربي، الأضواء منذ ظهوره مع برشلونة الموسم الماضي، ووصفه البعض بأنه خليفة الأسطورة ليونيل ميسي. وسيحتفل جمال بعيده ميلاده السابع عشر يوم السبت المقبل، وقبل يوم واحد من نهائي بطولة أوروبا.

الشرق رياضة