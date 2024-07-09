إسبانيا إلى نهائي اليورو بعد قهر فرنسا

عبر منتخب إسبانيا إلى نهائي يورو 2024، بعد الانتصار (2-1) على فرنسا، الثلاثاء، ضمن الدور نصف النهائي.سجل هدفي إسبانيا لامين يامال وداني أولمو في الدقيقتين 21 و25، بينما أحرز هدف فرنسا الوحيد كولو مواني في الدقيقة 9.

بدأت المباراة بضغط من إسبانيا، حيث أرسل فابيان رويز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت للامين يامال الذي سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 2.

واستمرت محاولات فرنسا من أجل إدراك التعادل لكن دون أي جدوى، وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدفين لهدف.وحافظ لاعبو إسبانيا على تماسكهم الدفاعي ضد الاندفاع الهجومي لفرنسا في الدقائق الأخيرة، ليحسموا عبورهم للنهائي، لمواجهة الفائز بين هولندا وإنجلترا.

كووورة