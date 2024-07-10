ولاية الخرطوم تصدر تحذيرا منعت بموجبه تشييد أي مباني حول حرم طريق وادي سيدنا – الحقنة

شرعت وزارة التخطيط العمراني في تنفيذ توجيهات والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بإيقاف التعدي على طريق النيل الغربي القومي (وادي سيدنا – الحقنة) واطلع الوالي خلال اجتماعه اليوم بقيادات وزارة التخطيط العمراني على الإجراءات التي تمت في هذا الصدد حيث أصدر مدير عام الأراضي المُكلف مولانا أحمد يحي تعميماً منع بموجبه تشييد أي مباني على حرم الطريق وحذر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك ونوه يحي المواطنين بعدم الوقوع ضحية شراء أي حيازات من أي جهة حول حرم الطريق مما يفقدهم حقوقهم.

في سياق ذي صلة وقف والي الخرطوم على مخطط بوابة ولاية الخرطوم عند حدودها مع ولاية نهر النيل والتصميمات التي اعدتها وزارة التخطيط العمراني للبوابة والمرافق الخدمية الملحقة بها ووجه الوالي بالشروع فورا في تنفيذ المشروع على أن تكون البداية بتوصيل المياه لموقع المخطط.

خرطوم نيوز