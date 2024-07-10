مدير الادارة العامة للمرور المكلف يتفقد سير العمل بشرطة مرور محلية عطبرة

مدير الادارة العامة للمرور المكلف اشاد بمستوي اداء منسوبي شرطة مرور المحلية ،خاصة الجوانب الادارية والميدانية مثمنأ الجهود المبذولة لتنظيم وانسياب حركة سير المركبات والمشاة لتحقيق السلامة لمستخدمي الطريق ، موجها بضرورة رفع الحس الامني و تكثيف الانتشار بالمواقع والتقاطعات والارتكازات لاسيما وان مدينة عطبرة استقبلت اعدادا كبيرة من الوافدين من الولايات المتاثرة جراء حرب الكرامة ضد المليشيا المتمردة وتحقيق اكبر قدر من السلامة المرورية بمحلية عطبرة.