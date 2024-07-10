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مدير الادارة العامة للمرور المكلف يتفقد سير العمل بشرطة مرور محلية عطبرة
تفقد اللواء شرطة احمد علي الخليفة مدير الادارة العامة للمرور المكلف رئاسة شرطة مرور محلية عطبرة للوقوف علي سير العمل المروري بمحلية عطبرة.
مدير الادارة العامة للمرور المكلف اشاد بمستوي اداء منسوبي شرطة مرور المحلية ،خاصة الجوانب الادارية والميدانية مثمنأ الجهود المبذولة لتنظيم وانسياب حركة سير المركبات والمشاة لتحقيق السلامة لمستخدمي الطريق ، موجها بضرورة رفع الحس الامني و تكثيف الانتشار بالمواقع والتقاطعات والارتكازات لاسيما وان مدينة عطبرة استقبلت اعدادا كبيرة من الوافدين من الولايات المتاثرة جراء حرب الكرامة ضد المليشيا المتمردة وتحقيق اكبر قدر من السلامة المرورية بمحلية عطبرة.
المقدم شرطة عادل الريح مدير شرطة مرور محلية عطبرة رحب بزيارة مدير الادارة العامة للمرور المكلف مقدما تنويرأ مفصلا عن الخطط والبرامج المرورية بمحلية عطبرة و التي تمت بدعم مقدر ومتابعة من العميد شرطة(حقوقي) فيصل وقيع الله تاج الدين مدير ادارة مرور ولاية نهر النيل والتي اسهمت كثيرأ في تحقيق السلامة المرورية بمحلية عطبرة.
المكتب الصحفي للشرطة
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