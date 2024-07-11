جمعة: نأمل أن تنتج الزيارة تفاهمات جديدة بين البلدين وسبل إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل

قال الناطق باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية محيي الدين إبراهيم جمعة بأننا نأمل أن تنتج الزيارة تفاهمات جديدة بين البلدين وسبل إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والاستقرار في السودان.

– نرجو عودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي والمشاركة الفعالة مع بقية الأشقاء بدول الجوار لدعم الشعب السوداني وتجاوز محنته الوطنية.

– ما تم في 25 أكتوبر لم يكن انقلابا وإنما تصحيح مسار الثورة بغية تأسيس دولة تقوم على مؤسسات شرعية تحترم التنوع بكافة أشكاله