سياسية
جمعة: نأمل أن تنتج الزيارة تفاهمات جديدة بين البلدين وسبل إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل
قال الناطق باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية محيي الدين إبراهيم جمعة بأننا نأمل أن تنتج الزيارة تفاهمات جديدة بين البلدين وسبل إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والاستقرار في السودان.
– نرجو عودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي والمشاركة الفعالة مع بقية الأشقاء بدول الجوار لدعم الشعب السوداني وتجاوز محنته الوطنية.
– ما تم في 25 أكتوبر لم يكن انقلابا وإنما تصحيح مسار الثورة بغية تأسيس دولة تقوم على مؤسسات شرعية تحترم التنوع بكافة أشكاله
– نأمل بقلب مفتوح ابتدار عملية سياسية تقوم على أسس جديدة شاملة كما يتضمن التوصل إلى جيش واحد ووقف إطلاق النار الشامل وفتح الممرات الإنسانية.
الجزيرة – السودان
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