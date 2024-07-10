مايكروسوفت تغادر مجلس إدارة «أوبن إيه آي» لتزايد تدقيق مكافحة الاحتكار

تخلت شركة مايكروسوفت عن مقعد المراقب في مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي» في وقت تتزايد فيه التدقيقات من قبل منظمي مكافحة الاحتكار العالميين حول هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على مجال الذكاء الاصطناعي.

وفقاً لتقرير بلومبيرغ، أرسلت مايكروسوفت، الشركة الأمريكية للبرمجيات، خطاباً إلى «أوبن إيه آي»، مطور «تشات جي بي تي»، تعلن فيه انسحابها من مجلس الإدارة. كانت مايكروسوفت قد استثمرت 13 مليار دولار في «أوبن إيه آي».

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق أن شركة أبل، التي كان من المتوقع أن تتولى دوراً مماثلاً كمراقب، لن تنضم أيضاً إلى مجلس إدارة «أوبن إيه آي».

كان المنظمون الأوروبيون قد أعلنوا الشهر الماضي عن نيتهم إجراء مسح يشمل منافسي مايكروسوفت يتعلق باستخدام «أوبن إيه آي» الحصري لتقنيتها.

وهذا يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على واحدة من الشركات الأكثر قيمة في العالم، والتي تأمل في الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة «أوبن إيه آي» لمنصات بينغ، إيدج، ويندوز؛ الخاصة بها.

صحيفة الخليج