البرهان يبرق رئيس جنوب السودان مهنئا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة تهنئة لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بمناسبة العيد الوطني لدولة جنوب السودان .

وقال البرهان في رسالته” يطيب لي أن أتقدم بإسمي وإسم حكومة وشعب السودان بأحر التهاني لفخامتكم ولشعب جنوب السودان بمناسبة العيد الوطني مع الأمنيات لكم بالنماء والنهضة والازدهار مشيرا إلى الروابط التاريخية والمتينة التي تربط الشعبين الشقيقين .

مؤكداً على استمرار التعاون المشترك بينهما على كافة الأصعدة.

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