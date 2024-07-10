اجابات علي كتير من الاسئلة البتجي كتير شديد .

🛑 فيزا عمان السياحية ما وقفت .

🛑 المنصة ما قفلت هسي وهي أصلا قبل العيد ما شغالة ورجعت اشتغلت كم يوم بعد العيد وتاني وقفت وماف فيزا اترفضت بس حسب افادة السفارة حتقيف لفترة وترجع .

🛑 ماف طيارة ماشية عمان رجعوها ولا منعو ناس من الدخول لديهم فيزا مسبقة ولا فيزا كنصلوها .

🛑 العمرة لسة ما رجعت وماف حاجة اسمها استلام طلبات لكن متوقع تفتح يوم ١٥ يوليو وقبل التاريخ دة ماف اي سعر والعمرة دي ما بالحجز.

🛑 السفارة السعودية ما فتحت في بورتسودان ولا في ترتيب انو تفتح لغاية تاريخ اليوم .

🛑 هولندا بدت اجراءات اللجوء للسودانيين داخل هولندا فقط من ٨ يوليو .

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Ahmed Opama