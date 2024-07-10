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شاهد بالصور.. من القاهرة.. الفنانة هدى عربي تبهر الأسافير بإطلالة ساحرة ونيولوك جديد (معقول انوم قبل ما انزل صور المكياج)

2024/07/10
هدى عربي القاهرة3

أبهرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة وساحرة.

هدى عربي القاهرة

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت سلطانة الطرب السوداني, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هدى عربي القاهرة2

وظهرت المطربة الشهيرة بنيولوك جديد بعد جلسة مكياج خضعت لها بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها هذه الأيام, على يد صديقتها خبيرة التجميل المعروفة هبة الأحفاد.

هدى عربي القاهرة3

وكتبت هدى عربي, على صورها التي حققت أعلى نسبة تفاعل: (معقول انوم قبل ما انزل صور مكياج هبة الأحفاد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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