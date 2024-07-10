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شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية منوية شهلي تظهر مع زوجها وتتغزل فيه: (أنا جنيت بالعسل دا)

2024/07/10
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نشرت نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلي, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت أمنية, والتي تلقب نفسها باسم “منوية”, في المقطع وهي جالسة في السيارة جوار زوجها.

https://www.facebook.com/reel/1012490713872689

وتغزلت حسناء السوشيال ميديا, في زوجها وهي تشير إليه بأصبعها بأغنية الفنان طلال الساتة, (أنا جنيت بالعسل دا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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