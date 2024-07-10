حميدتي يقيل يوسف عزت من منصبه كمستشار سياسي

عبدالرؤوف طه علي



بسم الله الرحمن الرحيم

‏قوات الدعم السريع

‏بيان مهم

‏أصدر السيد قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم قراراً أنهى بموجبه تكليف الاستاذ يوسف ابراهيم عزة إسماعيل من مهام المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 .

‏ووجه السيد القائد الجهات ذات الصلة بإتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذي يأتي في إطار الترتيبات الداخلية الروتينية.

‏وتقدم سيادته بالشكر والتقدير للأستاذ يوسف إبراهيم عزة على الجهود الكبيرة التي ظل يقوم بها بكل إخلاص وتفاني طيلة الفترة الماضية.

‏الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار

‏الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع