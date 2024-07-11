رئيس الجھاز القضائي ومدير شرطة ولاية شمال كردفان يزوران سجن الابيض القومي

تفقد رئيس الجھاز القضائي ولاية شمال كردفان مولانا فضل جامع علي التوم ومدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله وقاضي الاستئناف المشرف علي سجون الولاية مولانا احمد محمود جداوى تفقدوا سجن الابيض القومي للوقوف علي احوال نزلاء السجن بحضور العقيد شرطة فخرالدين تاج الدين بشري مدير سجن الابيض القومي ومن خلال الزيارة تم عقد اجتماع تعرف من خلاله علي معوقات العمل ووعد بحلها في القريب العاجل كذلك تفقد المنتظريين واستمع الي قضايھم موكدا ان الزيارة التفقدية تاتي في اطار تلمس مشاكل المنتظريين والوقوف علي احتياجاتهم مؤكدا علي تكامل الادوار بين النيابة والشرطة والجھاز القضائي وادارة السجون والجھات الامنية بالولاية لتحقيق الامن والامان والاستقرار مضيفا بأن السجن يمثل مؤسسة اصلاحية تقدم خدمات جليلة للنزلاء أثناء فترة تمضية العقوبة بجانب خدمات الرعاية اللاحقة مشيدا بدور قوات السجون وجهودهم الكبيرة طوال فترة الحرب علي الولاية.