⭕ في باحة الشعوب تبدأ الحكاية من جديد بالشجرة – شاهد الفيديو

في باحة الشعوب تبدأ الحكاية من جديد بالشجرة .. عنوانا لغرس الغد الآتي المخضر بالأمل والعمل معا طريقا للوصول يمتد في الأفق المتجدد عنوانا للتقارب ..
رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة “البرهان” ورئيس الوزراء الأثيوبي “آبي أحمد” يغرسان أشجار البصمة الخضراء .
الإعلام العسكري
In the people’s yard, the story starts again with a tree.
Cultivating the green future filled with hope and work providing us together with an extended path to conciliation.
The Chairman of the Sovereign Council, the Commander-in-Chief of the Sudanese Armed Forces and the Ethiopian Prime Minister planted a green trees as a symbol of alliance and appreciation.
Port Sudan – 9 July 2024
الإعلام العسكري – السودان
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