⭕ في باحة الشعوب تبدأ الحكاية من جديد بالشجرة – شاهد الفيديو

في باحة الشعوب تبدأ الحكاية من جديد بالشجرة .. عنوانا لغرس الغد الآتي المخضر بالأمل والعمل معا طريقا للوصول يمتد في الأفق المتجدد عنوانا للتقارب ..

رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة “البرهان” ورئيس الوزراء الأثيوبي “آبي أحمد” يغرسان أشجار البصمة الخضراء .

الإعلام العسكري