البرهان يهنئ رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة البريطانية العظمي وإيرلندا الشمالية

بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تهنئة إلى السيد كير ستارمر، بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة البريطانية العظمي وإيرلندا الشمالية ، متمنياً له التوفيق والسداد وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

وقال البرهان في برقيته” يطيب لي بمناسبة نيلكم ثقة شعبكم بإنتخابكم رئيساً للوزراء في بلادكم أن أتوجه بخالص التهاني والتبريكات، متمنياً لكم التوفيق والسداد في مهامكم الجديدة، ومواصلة العمل نحو المزيد من التطور والنماء لشعبكم الصديق” وجدد البرهان حرصه الراسخ على تعزيز علاقات الصداقة التأريخية بين البلدين والإرتقاء بها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

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