إنجلترا تصعد لنهائي اليورو على حساب هولندا

تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2024 بفوزه القاتل على هولندا (2-1)، الأربعاء، في الدور نصف النهائي على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

هولندا تقدمت بهدف عن طريق تشافي سيمونز في الدقيقة 7، ليأتي الرد من إنجلترا عبر هاري كين (ركلة جزاء) وأولي واتكينز (ق 18 و90+1).

بهذا الانتصار يبلغ منتخب إنجلترا نهائي اليورو للنسخة الثانية على التوالي، ويضرب موعدًا ناريًا مع إسبانيا يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي في برلين.

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