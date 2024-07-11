الأمين جمال.. مراهق مغربي يكسر رقم بيليه القياسي

توجهت الأنظار نحو الأمين جمال بعد أن أصبح الثلاثاء أصغر لاعب على الإطلاق في عمر طفل يسجل في بطولة أوروبا ومساهما في وصول المنتخب الإسباني إلى النهائي على حساب فرنسا.

فبعد أن بدت إسبانيا مضطربة وكانت تكافح لاحتواء الهجمات المرتدة من فرنسا، ومحاولة إدراك تأخرها بهدف، تغيرت اللعبة في غمضة عين، بفضل إحساس المراهق جمال.

وفجأة، سدد التلميذ، الذي وعد معلميه قبل البطولة بأنه سيواصل واجباته المدرسية في ألمانيا، بقدمه اليسرى على بعد 25 مترا من المرمى وسدد كرة مذهلة لولبية في زاوية قاتلة لتلمس القائم ثم إلى داخل المرمى في الدقيقة 25 من عمر المباراة ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه كأصغر لاعب يسجل في كأس العالم أو بطولة أوروبا.

وقال جمال الذي يلقبه البعض بأنه خليفة الأسطورة ليونيل ميسي واختير أفضل لاعب في مباراة الثلاثاء إنه يسعى نحو الفوز وسيحتفل بعيد ميلاده في ألمانيا مع فريقه، بحسب أسوشيتد برس.

الشاب اليافع المولود في عام 2007 في إسبانيا، البالغ من العمر 16 عاما الذي سيكمل عامه الـ17 السبت، قبل يوم واحد من المباراة النهائية في برلين ضد إنكلترا أو هولندا اختار تمثيل إسبانيا بعد محاولات من المنتخب المغربي للمشاركة معه في مونديال 2022 بقطر.

والاسم الكامل للاعب هو لامين (الأمين) جمال نصراوي إيبانا، من أب أصوله مغربية هو منير نصراوي (32 عاما)، وأم أصولها من غينيا الاستوائية هي شيلا إيبانا، بحسب صحيفة “آس” الرياضية الإسبانية.

لا يزال الشاب اليافع يحتاج لإذن الوالدين للسفر إلى الخارج سواء مع المنتخب الوطني أو ناديه برشلونة، بحسب صحيفة “الغارديان” التي أشارت إلى أنه حمل معه دروسه وواجباته المدرسية في حقيبته أكمل امتحاناته وهو في ألمانيا بالفعل حيث كان مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس أوروبا.

وبحسب “الغارديان”، فقد ظهر لأول مرة مع برشلونة عندما كان عمره 15 عاما. ولم يمض سوى أقل من عام منذ أن أجريت محادثات مع عائلته للتأكد من أنه سيختار إسبانيا بدلا من المغرب.

وكان مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي قد قال سابقا في مؤتمر صحفي إنه اجتمع مع اللاعب الذي كان يلعب بالفعل مع برشلونة ومنتخب إسبانيا للناشئين وحاول إقناعه باللعب لصالح أسود الأطلس.

ورغم اختيار الأمين لتمثيل إسبانيا فإنه ظهر في فيديو خلال مونديال قطر 2022 وهو يرتدي قميص المنتخب المغربي الذي فاجأ العالم بوصوله إلى المربع الذهبي.

وإذا فاز جمال في المباراة النهائية سيكون ذلك أفضل احتفال بعيد ميلاده وسيكون الأول مع المنتخب الإسباني بعد إحرازه لقب الدوري الإسباني مع برشلونة في 2023، ما يضعه على خريطة المواهب الفذة الواعدة المتوقع لها بمسيرة حافلة بالجوائز والبطولات.

وكان جمال أيضا أصغر لاعب يشارك في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما لعب أساسيا مع فريقه، برشلونة، ضد باريس سان جرمان، مثلما هو أصغر لاعب في بطولة أمم أوروبا الجارية الآن في ألمانيا.

وقبل تسجيل جمال هدفه الرائع في مرمى فرنسا الثلاثاء، نشر منير نصراوي، والد جمال على حسابه على إنستغرام صورة لميسي ولنجله عندما كان لا يزال رضيعا بجانب والدته خلال حصة تصويرية عام 2007 في ملعب كامب نو.

كتب منير على الصورة حين نشرها الأسبوع الماضي “بداية أسطورتين”.

الحرة