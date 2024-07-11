أول «روبوت» بمشاعر إنسانية في العالم

أطلقت الصين أول روبوت في العالم مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، للتعبير عن سلوكيات الإنسان العاطفية، إذ يمكنه الشعور بالحزن والفرح والغضب والسعادة.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يبلغ طول الروبوت «غوانغ هوا 1»، الذي ابتكره طلاب ومبرمجون من «جامعة فوادن» الصينية، حوالى 165 سم، ووزنه حوالى 62 كلغ، ويضم 45 خلية ذكية، كنموذج متطوّر للدماغ. وتسعى الجامعة لإصدار نسخة تجريبية في الأسواق بحلول نهاية عام 2024.

وقدّم الروبوت عرضاً مدهشاً خلال الكشف عنه، ضمن فعاليات «المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024»، الذي استضافته مدينة شنغهاي، في الفترة من 4 إلى 8 يوليو الجاري، حسب موقع «24». وأظهر الروبوت 4 مشاعر، وحرّك يديه لتتماهى مع هذه المشاعر، التي تنوعت بين الحزن والفرح، الغضب والسعادة.

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