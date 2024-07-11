تفوق كاسح.. ميسي يحرج رونالدو في البطولات الكبرى

لا تتوقف المقارنات بين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قائدي منتخبي الأرجنتين والبرتغال على الترتيب، حتى بعد رحيلهما عن القارة الأوروبية على مدار عام 2023، صوب إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي تواليا.

واستمرت المقارنة بين النجمين، خلال مشاركتهما في يورو 2024 وكوبا أمريكا، رغم المستويات الباهتة التي قدمها كل منهما خاصة رونالدو مع منتخب البرتغال.

وودع رونالدو منافسات البطولة من دور الثمانية بركلات الترجيح على يد فرنسا، في آخر ظهور له على مستوى كأس أمم أوروبا، حسب تصريحاته مع اقترابه من سن الـ40 عاما.

ولم يسجل “الدون” أي هدف في البطولة بينما اكتفى بتمريرة حاسمة واحدة فقط على مدار 5 مباريات، بين المجموعات وثمن وربع النهائي.

في المقابل، سجل ميسي هدفا واحدا فقط في طريق الأرجنتين نحو نهائي كوبا أمريكا، الذي يخوضه أمام كولومبيا يوم 14 يوليو/ تموز الحالي، بحثا عن ثاني ألقابه على مستوى البطولة مع فريق “التانغو”.

أرقام ميسي ورونالدو في الأدوار الإقصائية

في هذا الصدد، أعدت شبكة espn العالمية إحصائية بيّنت حجم معاناة رونالدو في الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى، بين كأس العالم وكأس أمم أوروبا، حيث خاض 20 مباراة كاملة في تلك المرحلة.

وخلال ظهوره في 20 مباراة، اكتفى رونالدو بتسجيل 3 أهداف فقط، ومنح زملائه تمريرتين حاسمتين، وتُوج باللقب في نهاية المطاف مرة واحدة خلال نهائيات يورو فرنسا 2016.

في المقابل، أسهم ميسي بـ29 هدفا في 29 مباراة كاملة بالأدوار الإقصائية في المسابقات الكبرى، بين كأس العالم وكوبا أمريكا، بعد أن سجل 11 هدفا ومنح 17 تمريرة حاسمة كاملة.

العين الاخبارية