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ماذا لو عاد معتذراً؟ سأدعُو لا بسوءٍ فيكَ لكنْ بأنْ يسقيكَ منْ كَأسيْ مذَاقا

2024/07/11
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كتبت الشاعرة عائشة السيوفي رداً على ترند “ماذا لو عاد معتذراً؟ “:

سأدعُو لا بسوءٍ فيكَ لكنْ
بأنْ يسقيكَ منْ كَأسيْ مذَاقا
وسَوفَ تعُودُ معتنقَاً وِدَاديْ


شقياً لمْ يطُقْ ما القلبُ طَاقا
فلن أهديكِ -لا واللهِ- وصلاً
ولوْ سقطَتْ سمَاوَاتيْ طبَاقَا

والأستاذة عائشة السيوفي شاعرة عمانية وحاملة لقب أمير الشعراء للعام 2023.

رصد وتحرير – “النيلين”

 

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