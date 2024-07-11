ماذا لو عاد معتذراً؟ سأدعُو لا بسوءٍ فيكَ لكنْ بأنْ يسقيكَ منْ كَأسيْ مذَاقا
كتبت الشاعرة عائشة السيوفي رداً على ترند “ماذا لو عاد معتذراً؟ “:
سأدعُو لا بسوءٍ فيكَ لكنْ
بأنْ يسقيكَ منْ كَأسيْ مذَاقا
وسَوفَ تعُودُ معتنقَاً وِدَاديْ
شقياً لمْ يطُقْ ما القلبُ طَاقا
فلن أهديكِ -لا واللهِ- وصلاً
ولوْ سقطَتْ سمَاوَاتيْ طبَاقَا
والأستاذة عائشة السيوفي شاعرة عمانية وحاملة لقب أمير الشعراء للعام 2023.
سأدعُو لا بسوءٍ فيكَ لكنْ
بأنْ يسقيكَ منْ كَأسيْ مذَاقا
وسَوفَ تعُودُ معتنقَاً وِدَاديْ
شقياً لمْ يطُقْ ما القلبُ طَاقا
فلن أهديكِ -لا واللهِ- وصلاً
ولوْ سقطَتْ سمَاوَاتيْ طبَاقَا#عائشة_السيفي #شعر#أميرة_الشعراء#ولو_سقطت_سماواتي pic.twitter.com/DOHZ6nQfLu
— Aisha Al Saifi عائشة السيفي (@AishaAlSaifi1) October 6, 2023
رصد وتحرير – “النيلين”
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