كتبت الشاعرة عائشة السيوفي رداً على ترند “ماذا لو عاد معتذراً؟ “:

سأدعُو لا بسوءٍ فيكَ لكنْ

بأنْ يسقيكَ منْ كَأسيْ مذَاقا

وسَوفَ تعُودُ معتنقَاً وِدَاديْ



شقياً لمْ يطُقْ ما القلبُ طَاقا

فلن أهديكِ -لا واللهِ- وصلاً

ولوْ سقطَتْ سمَاوَاتيْ طبَاقَا

والأستاذة عائشة السيوفي شاعرة عمانية وحاملة لقب أمير الشعراء للعام 2023.

رصد وتحرير – “النيلين”