بعد الدعوات الواسعة لتنحيه.. كبار المانحين يعلقون تبرعاتهم لحملة بايدن

يشعر المانحون الديمقراطيون بقلق عميق بشأن قدرة الرئيس جو بايدن على البقاء كمرشح بينما يواصل الحزب صراعه الداخلي بعد دعوات لبايدن بالتنحي وسط تعليق الشيكات الكبيرة من كبار المانحين، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة أبلغت شبكة “سي إن إن” CNN الأميركية.

وقال أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين لشبكة “سي إن إن”: كل شيء متجمد لأنه لا أحد يعرف ما الذي سيحدث.. الجميع في وضع الانتظار والترقب”، مشيرًا إلى أن المانحين يركزون بشدة على ما يفعله بايدن، بما في ذلك المقابلات ومؤتمره الصحافي يوم الخميس.

وغالبًا ما يعمل المانحون خلف الكواليس، ووفقًا للمصادر، فقد أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن ترشيح بايدن بعد أدائه في المناظرة الشهر الماضي.

والأربعاء، اتخذ جورج كلوني، الذي كان من بين أكبر الداعمين والمانحين لبايدن في هوليوود، خطوة كبيرة بدعوته علنًا إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.

كما أثارت تعليقات رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي على قناة MSNBC، صباح الأربعاء، شكوكًا جديدة. وقالت بيلوسي لبرنامج “Morning Joe” إن “الأمر متروك للرئيس ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه أم لا. نحن جميعًا نشجعه على اتخاذ هذا القرار لأن الوقت ينفد”.

وقال أحد جامعي التبرعات الديمقراطيين لشبكة CNN: “لقد تباطأت التبرعات الكبرى بشكل ملحوظ منذ المناظرة”، مضيفًا أن التبرعات الصغيرة بالدولار تتقدم، لكنه أشار إلى أن الحملة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن الاعتماد على التبرعات الصغيرة وحدها.

وقال مسؤول في حملة بايدن لشبكة “سي إن إن” إن شهر يوليو كان أفضل بداية لأي شهر على الإطلاق لجمع التبرعات على المستوى الشعبي. وأضاف أن العديد من المانحين وصلوا إلى الحد الأقصى في الأيام القليلة الماضية، وأن حملة بايدن-هاريس شهدت العديد من حملات جمع التبرعات في جميع أنحاء البلاد هذا الشهر وحده.

لكن مصدرا مطلعا على وضع جمع التبرعات قال: “لقد كانت عملية صعبة وعلى المدى القصير، يمثل المال تحديًا، لكنه وضع متقلب”.

الأموال تنضب

وقال مصدر آخر مقرب من جهود جمع التبرعات لشبكة “سي إن إن” إن الأموال الواردة “تنضب”، ووصف المانحين بأنهم محبطون للغاية وقلقون للغاية.

وأوقف كبار المانحين في شيكاغو غداء جمع التبرعات للمؤتمر للمساهمين ذوي التبرعات الكبيرة. وفي الوقت نفسه، قرر منظمو حملة جمع تبرعات واحدة على الأقل في شيكاغو عدم المضي قدمًا في حدث منتصف أغسطس، حسبما قال مصدر مطلع على المناقشات لشبكة “سي إن إن”.

وفي أعقاب أداء بايدن في المناظرة مباشرة، أوقف المنظمون المحادثات بشأن التخطيط لجمع التبرعات مؤقتًا إلى ما بعد عطلة الرابع من يوليو للسماح بانقشاع الغبار واتضاح الرؤية.

وهذا الأسبوع، قررت اللجنة المضيفة عدم المضي قدمًا في الحدث، مشيرة إلى الخلاف حول كيفية المضي قدمًا نظرًا للتآكل المستمر في الدعم لترشيح بايدن.

وقال دامون ليندلوف، كاتب السيناريو والمنتج في هوليوود، والذي دعا مؤخرًا زملاءه المانحين الديمقراطيين، إلى حجب المساهمات حتى يتنحى بايدن، لشبكة “سي إن إن” في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الأربعاء، إنه ثابت جدًا في هذا الرأي.

وقالت ماجي كوليك، وهي مانحة ديمقراطية تدير شركة لإدارة الثروات، إن وجهة نظرها بأن بايدن بحاجة إلى التنحي يتقاسمها معها الأشخاص الذين أتحدث معهم طوال الوقت الأصدقاء والعملاء وما إلى ذلك”.

ذهول ديمقراطي خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأصيب العديد من الديمقراطيين القلقين الذين كانوا يحبسون أنفاسهم وينتظرون رؤية ما سيحدث لحملة إعادة انتخاب بايدن بالذهول خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت إحدى وجهات النظر المشتركة على نطاق واسع هي أن كل شيء من المرجح أن يصل إلى ذروته بعد مؤتمر الناتو هذا الأسبوع الذي تستضيفه الولايات المتحدة على بعد بنايات قليلة من البيت الأبيض.

وبدلاً من ذلك، ظهرت عناوين الأخبار المدمرة في تتابع سريع، حيث كان بايدن يتنقل بين أحداث مختلفة على المسرح العالمي. وقال أحد كبار الديمقراطيين: “يبدو أن هذا يتحرك بسرعة أكبر مما كنت أعتقد”.

وجاءت أنباء إلغاء حملة جمع التبرعات في شيكاغو بعد ساعات من دعوة كلوني للرئيس إلى الانسحاب من السباق، بعد أسابيع فقط من ترؤس الممثل حملة جمع تبرعات كبيرة لحملة إعادة انتخاب الرئيس.

وقال المانحون في أماكن أخرى من البلاد إن فعالياتهم معلقة حتى يصبح مسار بايدن أكثر وضوحًا.

من جانبها، روجت حملة بايدن لطوفان من الدعم المالي عبر الإنترنت مؤخرًا والبنية التحتية الكبيرة التي بنتها بالفعل في الولايات التي تشهد منافسة، لتقول إنها تمتلك الأرضية والموارد اللازمة للمنافسة بفعالية هذا الخريف.

العربية نت