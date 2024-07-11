رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني يترأس الإجتماع الدوري للهيئة

تراس الفريق شرطة موسي شرة احمد سليمان رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني بمكتبة الاربعاء اجتماع هيئة الجوازات والسجل المدني الدوري بحضور اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوزات والهجرة واللواء شرطة سامي الصديق دفع الله مدير الإدارة العامة للسجل المدني ومدراء الدوائر والإدارات المتخصصة.

وتشير متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* أن الاجتماع ناقش السياسات العامة لتسير العمل و استعرض انجازات خلال الفترة السابقة إضافة الى فتح نوافذ خدمية إضافية للجمهور.ومن جانبة ثمن الفريق شرطة موسي شرة أداء إدارتي الجوازات والسجل المدني في الفترة السابقة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مشيدا بالترتيبات الإدارية التي تمت في كل من ادارتي الجوازات والسجل المدني والتي هدفت للقضاء علي كافة الظواهر السالبة التي تتسبب في تاخير اجراءات المواطنين الهجرية ، مناشدا المواطنين بضرورة تكملة اجراءاتهم عبر المكاتب المخصصة للمعاملات الهجرية.

المكتب الصحفي للشرطة