بيان للقوات المسلحة السودانية .. دحر هجوم جديد على سنار

تمكنت قواتنا في محور سنار اليوم من دحر وتدمير عدة محاولات فاشلة شنتها مليشيا آل دقلو الإرهابية للهجوم على المدينة وقد لاذت المليشيا بالفرار بعد تكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.