البرهان يهنيء الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده

بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقال البرهان في برقيته ” يطيب لي ، وأنتم تحتفلون بذكرى استقلال بلادكم، أن أتقدم لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأحر التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والنماء والإزدهار لشعبكم الشقيق، ولكم بموفور الصحة والسعادة “.