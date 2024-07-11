سياسية
البرهان يهنيء الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده
بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وقال البرهان في برقيته ” يطيب لي ، وأنتم تحتفلون بذكرى استقلال بلادكم، أن أتقدم لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأحر التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والنماء والإزدهار لشعبكم الشقيق، ولكم بموفور الصحة والسعادة “.
وأكد رئيس مجلس السيادة حرصه على تعزيز أواصر الأخوة ودفع علاقات التعاون المتميزة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
سونا
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