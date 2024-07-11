توجيه للأجانب بمغادرة الخرطوم خلال أسبوعين

أعلن العقيد شرطة نزار خليل، مدير إدارة الأجانب والضبط الهجري بولاية الخرطوم، أنه يتعين على جميع الأجانب مغادرة ولاية الخرطوم خلال 15 يوماً حفاظاً على أرواحهم خلال فترة الحرب.

يُذكر أن هذا القرار صدر بناءً على توجيهات لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة من المستنفرين ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”